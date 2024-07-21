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لبنان

"دفنا" تحت نيران "حزب الله"... قصفها بصواريخ "الكاتيوشا"

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:08
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ردّاً على استهداف العدوّ الإسرائيلي للمدنيين في بلدة عدلون، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف مستعمرة دفنا بصواريخ الكاتيوشا".‏ 
 
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