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لبنان

اعتداء على أحد القضاة في بيروت.. إليكم ما تم كشفه

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:31
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أفادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بانه" بعد توافر معلومات لمديريّة أمن الدولة في بيروت عن تعرّض أحد القضاة لاعتداءٍ من قبل مجهول في محلّة سليم سلام، وبعد التقصّي والمتابعة، استطاعت المديريّة تحديد هويّة المعتدي وهو لبنانيّ يُدعى (ع. ح.). تمّ توقيفه والتحقيق معه، واعترف بما نُسب إليه، وتمّ تحويله على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه".
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