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لبنان

4 جرحى داخل إحدى الإستراحات... ما الذي جرى؟

Lebanon 24
21-07-2024 | 07:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال داخل إحدى الإستراحات في منطقة عيون السمك في الضنية.
 
 
وقد تطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالأيدي، وتمّ استخدام أسلحة بيضاء وآلات حادة.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب 4 أشخاص خلال الإشكال.
 
 
 
 
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عيون السمك

إشكال

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