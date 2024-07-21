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لبنان
4 جرحى داخل إحدى الإستراحات... ما الذي جرى؟
Lebanon 24
21-07-2024
|
07:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال داخل إحدى الإستراحات في منطقة عيون السمك في الضنية.
وقد تطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالأيدي، وتمّ استخدام أسلحة بيضاء وآلات حادة.
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وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب 4 أشخاص خلال الإشكال.
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عيون السمك
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