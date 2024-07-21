4 جرحى داخل إحدى الإستراحات... ما الذي جرى؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال داخل إحدى الإستراحات في منطقة عيون السمك في الضنية.

وقد تطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالأيدي، وتمّ استخدام أسلحة بيضاء وآلات حادة.

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وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب 4 أشخاص خلال الإشكال.