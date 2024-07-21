"حزب الله" نعى شهيدين له... استهدفتهما إسرائيل اليوم داخل منزل في حولا

نعى "حزب الله" الشهيد ياسين حسين حسين من مواليد عام 2006، والشهيد أحمد علي موسى من مواليد عام 1985.

وكان العدوّ الإسرائيليّ قصف اليوم منزلاً في حولا، ما أدى إلى استشهاد حسين وموسى.