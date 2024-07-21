بقعوني: نحن بحاجة الى أن نثق بالرب

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ترأس راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، قداسا لمناسبة عيد مار الياس في كاتدرائية النبي ايليا - ساحة النجمة.وبعد الانجيل المقدس ألقى المطران بقعوني عظة دعا فيها المؤمنين الى "مقاربة هذه الأيام على مثال ما فعله الانبياء، وكما دعت رسالة القديس يعقوب باتخاذ الأنبياء قدوة لنا لتحمل المشقات".وقال: "نحن نعيش في زمن فيه مشقات كثيرة كما يحصل مثلا في الجنوب وفي كل الشرق الاوسط، فضلا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية والهجرة والآلام على اختلاف انواعها والمتمثلة بمشاكل الطبابة والاستشفاء والعمل".ورأى أننا "نحتاج الى ثقة ايليا النبي، ونحن نقول شعبيا مار الياس الحي وطبعا كل الأنبياء والقديسين أحياء في السماء، ولكن الحي الأول هو يسوع المسيح".وقال بقعوني: "نحن بحاجة في هذه الأيام الصعبة الى أن نثق بالرب وان تترجم هذه الثقة بتصرفات واعمال ومبادرات على مستوى هذه الثقة"، مشيرا إلى ان "البابا فرنسيس عندما كتب رسالة بمناسبة سنة القديس يوسف تكلم عن صفات هذا القديس".وقال: "كانت لديه شجاعة خلاقة، وواجه الصعوبات.ويقول البابا فرنسيس: أن الرب يكلمنا في وسط الصعوبات من خلال أشخاص وظروف معينة تساعدنا ان نواجه بثقة لكي يكون هناك صلاح وسط كل تلك المشقات والآلام".وبعد القداس تقبل المطران بقعوني و الاب كفوري التهاني بالعيد في صالون الكنيسة. (الوكالة الوطنية للإعلام)