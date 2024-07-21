Advertisement

لبنان

بقعوني: نحن بحاجة الى أن نثق بالرب

Lebanon 24
21-07-2024 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1224936-638571739331815182.png
Doc-P-1224936-638571739331815182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، قداسا لمناسبة عيد مار الياس في كاتدرائية النبي ايليا - ساحة النجمة.

وبعد الانجيل المقدس ألقى المطران بقعوني عظة دعا فيها المؤمنين الى "مقاربة هذه الأيام على مثال ما فعله الانبياء، وكما دعت رسالة  القديس يعقوب باتخاذ الأنبياء قدوة لنا لتحمل المشقات". 
Advertisement

وقال: "نحن نعيش في زمن فيه مشقات كثيرة كما يحصل مثلا في الجنوب وفي كل الشرق الاوسط، فضلا عن تداعيات الأزمة الاقتصادية والهجرة والآلام على اختلاف  انواعها والمتمثلة بمشاكل الطبابة والاستشفاء والعمل".

ورأى أننا "نحتاج الى ثقة ايليا النبي، ونحن نقول شعبيا مار الياس الحي وطبعا كل الأنبياء والقديسين أحياء في السماء، ولكن الحي الأول هو يسوع المسيح".

وقال بقعوني: "نحن بحاجة في هذه الأيام الصعبة الى أن نثق بالرب وان تترجم هذه الثقة بتصرفات واعمال ومبادرات على مستوى هذه الثقة"، مشيرا  إلى ان "البابا فرنسيس عندما كتب رسالة بمناسبة سنة القديس يوسف تكلم عن صفات هذا القديس".

وقال: "كانت لديه شجاعة خلاقة، وواجه الصعوبات.ويقول البابا فرنسيس: أن الرب يكلمنا في وسط الصعوبات من خلال أشخاص وظروف معينة تساعدنا ان نواجه بثقة لكي يكون هناك صلاح وسط كل تلك المشقات والآلام".

 وبعد القداس تقبل المطران بقعوني و الاب كفوري التهاني بالعيد في صالون الكنيسة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2024-07-21
10:07 | 2024-07-21
10:01 | 2024-07-21
09:59 | 2024-07-21
09:55 | 2024-07-21
09:41 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24