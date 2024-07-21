بالصور... كريستينا عاصي حملت الشعلة الأولمبية في فرنسا

حملت مصورة وكالة "فرانس برس" كريستينا عاصي التي أصيبت إصابة بالغة خلال مهمة صحافية في تشرين الأول الماضي في جنوب لبنان، الشعلة الأولمبية اليوم الأحد في فينسان في فرنسا "لتكريم أولئك الذين سقطوا " خلال أدائهم عملهم الصحافي.



وأدت قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية إلى استشهاد الصحافي في وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة ستة صحافيين آخرين كانوا متواجدين في المكان من بينهم كريستينا التي خضعت لاحقاً لعملية بتر ساقها اليمنى.

وأصيب أيضاً زميلها في وكالة "فرانس برس" ديلان كولنز الذي كان إلى جانبها اليوم في فينسان.



