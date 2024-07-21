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لبنان

ميقاتي التقى الرئيس العراقي: زيارتي للعراق تأتي في إطار تقوية العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:22
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إستقبل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بغداد في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني والوفد الوزاري اللبناني الذي  ضم  وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة والمياه وليد فياض.
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وجرى خلال اللقاء عرض تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية، وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأكد الرئيس العراقي" ان العالم يشهد اليوم متغيرات وأحداث متسارعة تتطلب إيجاد صيغة من التعاون والتفاهم المشترك بين كل دول المنطقة لمواجهة تلك التحديات".
وتطرق إلى "الاستقرار الأمني ومسيرة البناء والإعمار التي يشهدها العراق"، موضحًا أن "الثوابت المبدئية تدفع باتجاه تعزيز علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن الفترة الماضية شهدت تطورات إيجابية عديدة في هذا المجال".

من جهته، ثمن الرئيس ميقاتي "موقف رئيس الجمهورية العراقية خلال مؤتمر القمة الأخير في البحرين الداعم للبنان"، موضحًا أن "ما يربط البلدين الشقيقين هو أكثر مما يربط لبنان بأي دولة أخرى".
وأضاف أن "زيارته للعراق تأتي في إطار تقوية تلك العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك"، موجها "دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة لبنان".
 
 
 
 
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