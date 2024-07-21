سماع أصوات إنفجارات... ماذا ألقت إسرائيل في بلدة عيترون؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "درون" إسرائيليّة قامت بإلقاء مواد حارقة في محلة المحافر في بلدة عيترون، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأشارت إلى أنّ الأصوات القويّة التي تُسمع في المنطقة سببها إنفجار ألغام عند الحدود.