Advertisement

لبنان

اسكندر: لنكن جميعا يدا واحدة

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1224951-638571771219174473.png
Doc-P-1224951-638571771219174473.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، بمناسبة عيد مار إلياس شفيع بلدة علما الشعب الحدودية، قداسا في كاتدرائية النبي إيليا في بيروت، شارك فيه أهالي بلدة علما الشعب المتواجدين في بيروت، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات والشخصيات.
Advertisement

وألقى اسكندر عظة قال فيها: "نلتقي اليوم في هذه المناسبة المقدسة والعزيزة على قلب كل واحد منا، في عيد مار الياس الحي شفيع رعيتنا ونحن نحمل في داخلنا مشاعر يختلط فيها الفرح بالحزن، والأمل بالألم، بسبب الحرب المشتعلة في قرانا وعلى حدودنا. إن اعتداءات العدو الإسرائيلي منذ ٧ تشرين الأول قد أجبرتكم على مغادرة بلدتكم العزيزة، علما الشعب، إلى جانب العديد من القرى المجاورة والتي تقع على خط النار، وها أنتم تعيشون اليوم متفرقين ومتباعدين هنا في العاصمة بيروت، بعيدين عن أرضكم وبيوتكم ومقدساتكم ولكنكم بالطبع قريبون منها بقلوبكم وأرواحكم ومشاعركم".

أضاف: "أيها الأبناء الأحباء، إننا نستوحي اليوم من سيرة مار الياس الحي الصمود والثبات، وهو الذي واجه الصعاب بإيمان قوي لم يتزعزع. لذلك نحن اليوم مدعوون لنتعلم من هذا القديس العظيم، ولنستلهم من شجاعته وروحه القوية كيفية الوقوف في وجه الظلم والطغيان".

وختم: "أدعوكم اليوم إلى الثبات في الإيمان، وإلى التمسك بالأمل. لنكن جميعا يدا واحدة، ومن أبناء الرجاء لنجعل من هذه التجربة فرصة للتقرب من الله". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2024-07-21
10:07 | 2024-07-21
10:01 | 2024-07-21
09:59 | 2024-07-21
09:55 | 2024-07-21
09:41 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24