اسكندر: لنكن جميعا يدا واحدة

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ترأس راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر، بمناسبة عيد مار إلياس شفيع بلدة علما الشعب الحدودية، قداسا في كاتدرائية النبي إيليا في بيروت، شارك فيه أهالي بلدة علما الشعب المتواجدين في بيروت، بالإضافة إلى عدد من الفاعليات والشخصيات.وألقى اسكندر عظة قال فيها: "نلتقي اليوم في هذه المناسبة المقدسة والعزيزة على قلب كل واحد منا، في عيد مار الياس الحي شفيع رعيتنا ونحن نحمل في داخلنا مشاعر يختلط فيها الفرح بالحزن، والأمل بالألم، بسبب الحرب المشتعلة في قرانا وعلى حدودنا. إن اعتداءات العدو الإسرائيلي منذ ٧ تشرين الأول قد أجبرتكم على مغادرة بلدتكم العزيزة، علما الشعب، إلى جانب العديد من القرى المجاورة والتي تقع على خط النار، وها أنتم تعيشون اليوم متفرقين ومتباعدين هنا في العاصمة بيروت، بعيدين عن أرضكم وبيوتكم ومقدساتكم ولكنكم بالطبع قريبون منها بقلوبكم وأرواحكم ومشاعركم".أضاف: "أيها الأبناء الأحباء، إننا نستوحي اليوم من سيرة مار الياس الحي الصمود والثبات، وهو الذي واجه الصعاب بإيمان قوي لم يتزعزع. لذلك نحن اليوم مدعوون لنتعلم من هذا القديس العظيم، ولنستلهم من شجاعته وروحه القوية كيفية الوقوف في وجه الظلم والطغيان".وختم: "أدعوكم اليوم إلى الثبات في الإيمان، وإلى التمسك بالأمل. لنكن جميعا يدا واحدة، ومن أبناء الرجاء لنجعل من هذه التجربة فرصة للتقرب من الله". (الوكالة الوطنية للإعلام)