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لبنان
الراعي قدّم واجب العزاء لعائلة الكاهن أبي رميا: كان الخادم الامين لكنيسته
Lebanon 24
21-07-2024
|
09:55
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زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم صالون كنيسة سيدة الشير في اهمج، يرافقه راعي الابرشية المطران ميشال عون، لتقديم واجب العزاء لعائلة الكاهن الراحل طانيوس ابي رميا.
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وكان في استقبال الراعي وعون، الى عائلة الراحل، النائب سيمون ابي رميا، رئيس البلدية نزيه ابي سمعان، مختارا البلدة شربل زيادة وشربل ابي رميا، نقيب مستوردي المشروبات الروحية في لبنان ميشال ابي رميا، خادم الرعية الخوري طوني حردان ولفيف من الكهنة وابناء البلدة وفاعلياتها.
وعبر البطريرك عن اسفه لرحيل ابونا طانيوس، وعن محبته للعائلة ولكل اهالي اهمج واصفا الراحل بـ"الخادم الامين لكنيسته ورعيته وعائلته وغيابه خسارة ايضا للابرشية". وتحدث عن العلاقة التي تربطه بإهمج، مثنيا على "التعاون والتضامن بين اهلها"، وداعيا الى الصلاة لراحة نفس الكاهن الراحل "ليبقى خالدا في القلوب والعقول". (الوكالة الوطنية للإعلام)
لبنان
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