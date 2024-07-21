Advertisement

لبنان

الراعي قدّم واجب العزاء لعائلة الكاهن أبي رميا: كان الخادم الامين لكنيسته

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1224956-638571779371519593.png
Doc-P-1224956-638571779371519593.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم صالون كنيسة سيدة الشير في اهمج، يرافقه راعي الابرشية المطران ميشال عون، لتقديم واجب العزاء لعائلة الكاهن الراحل طانيوس ابي رميا.
Advertisement

وكان في استقبال الراعي وعون، الى عائلة الراحل، النائب سيمون ابي رميا، رئيس البلدية نزيه ابي سمعان، مختارا البلدة شربل زيادة وشربل ابي رميا، نقيب مستوردي المشروبات الروحية في لبنان ميشال ابي رميا، خادم الرعية الخوري طوني حردان ولفيف من الكهنة وابناء البلدة وفاعلياتها.

وعبر البطريرك عن اسفه لرحيل ابونا طانيوس، وعن محبته للعائلة ولكل اهالي اهمج واصفا الراحل بـ"الخادم الامين لكنيسته ورعيته وعائلته وغيابه خسارة ايضا للابرشية". وتحدث عن العلاقة التي تربطه بإهمج، مثنيا على "التعاون والتضامن بين اهلها"، وداعيا الى الصلاة لراحة نفس الكاهن الراحل "ليبقى خالدا في القلوب والعقول". (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2024-07-21
10:07 | 2024-07-21
10:01 | 2024-07-21
09:59 | 2024-07-21
09:41 | 2024-07-21
09:35 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24