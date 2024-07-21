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لبنان

عن أزمة مكب سرار.. هذا ما قاله عطية

Lebanon 24
21-07-2024 | 09:59
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استقبل رئيس لجنة الاشغال النائب سجيع عطية في دارته في رحبة، وفودا بلدات عكارية تابع معها شؤونا انمائية وخدماتية، ولا سيما ملف مكب النفايات في سرار وما تعانيه عكار وبلداتها عامة كما السكان المجاورين.
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والتقى عطية لجنة متابعة ملف مكب سرار وكان اتفاق على وضع نقاط عملية من اجل التسريع في إنجاز وتشغيل معمل الفرز بالتنسيق بين اللجنة ونواب عكار ووزير البيئة .

وستعقد لجنة نيابية بيئية في المجلس النيابي الخميس المقبل مع نواب عكار واعضاء لجنة المتابعة اجتماعا لهذه الغاية ولتأمين نقل النفايات وفقا لعقود واضحة، مع إعطاء حوافز للقرى المجاورة للمكب. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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