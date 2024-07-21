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لبنان

الحريري جال في مجمع "ABC": نموذج يمثل عمق العلاقة الاسلامية المسيحية

Lebanon 24
21-07-2024 | 10:01
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قام بهاء رفيق الحريري بزيارة مجمع ABC في منطقة فردان، حيث جال في اقسامه.

واعتبر الحريري أن "هذا المجمع هو أحد النماذج الناجحة في الشراكة بينه وبين آل فاضل، والذي يمثل عمق العلاقة الاسلامية- المسيحية"، مبدياً حرصه على تمسكه بالنموذج اللبناني "المتميز بتنوعه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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