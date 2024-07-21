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لبنان

محفوظ ترأس قداس عيد مار الياس في كنيسة مار الياس الرأس في جعيتا

Lebanon 24
21-07-2024 | 10:43
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 احتفل الأب العام في الرهبانية اللبنانية المارونية هادي محفوظ بالقداس من على مذبح دير مار الياس الرأس في جعيتا التابع للراهبات اللبنانيات المارونيات.

وتوجه محفوظ في بداية عظته إلى الام العامة للدير مهنئا اياها على "الثقة التي منحت لها وهي المعروفة بجديتها وثبات إيمانها وعمقه ورصانة أبحاثها في الكتاب المقدس".
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وقال: "نعيد اليوم عيد مار الياس بإيمان عميق متوقفين عند مسيرته الكثيرة الغنى في مواقفها ومحطاتها  المتشعبة نحو الايمان والانتماء إلى يسوع".

ودعا المؤمنين والمؤمنات الى "تجديد إيماننا بالله وتعميقه"، وقال: "نشكره على كل خير وهبنا إياه، مؤكدين له التزامنا به وبتعاليمه قائلين له بكل صدق وإيمان: نحن متعلقون بك يا رب، ونشكرك على كل عطاياك وعلى كل خير معنوي أو نفسي او روحي وهبتنا إياه".
وختم محفوظ: "اثبتوا على إيمانهم بالمحبة التي منحها الله لنا مثابرين على الصلاة لنكتشف المزيد من محبة الله في حياتنا وفي الكنيسة وفي تعاملنا مع الآخرين، ولتكن مسيرة حياة مار الياس في حياتنا رمزا لإيماننا المسيحي الصحيح". (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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