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لبنان

جنبلاط بعد لقائه بري: مهما كانت الغيوم سوداء لن نفقد الأمل

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:10
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استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب السابق وليد جنبلاط، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية المتصلة بالملف الرئاسي، والميدانية، في ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.
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وبعد اللقاء تحدث جنبلاط قائلاً: "مهما كبرت المشاكل ومهما كانت الغيوم سوداء أحياناً ، لكن لن نفقد الأمل في الاستمرار بأي مسعى وأي جهد، من أجل وقف الحرب في الجنوب ومن أجل الوصول الى الإستحقاق الرئاسي".
وأضاف: "هذه هي المساعي التي يقوم بها الرئيس بري، ومن جهتي وعلى طريقتي أقوم ببعض منها، هذا هو التوجه وليس هناك من شيء آخر في هذه اللحظة". (الوكالة الوطنية)
 
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