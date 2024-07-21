رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على عدلون وحولا.. هذا ما استهدفه عناصر حزب الله

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏‏‏‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، استهدفت عناصر الحزب اليوم الأحد مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا.‏

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