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لبنان

رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على عدلون وحولا.. هذا ما استهدفه عناصر حزب الله

Lebanon 24
21-07-2024 | 11:21
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ورداً على ‏‏‏‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي التي طالت بلدتي عدلون وحولا، استهدفت عناصر الحزب اليوم الأحد مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا.‏
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