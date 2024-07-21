بدبابة ميركافا... إسرائيل تستهدف مركزاً للجيش

استهدفت قذيفة من دبابة ميركافا اسرائيلية مركزا للجيش عند اطراف بلدة علما الشعب ما ادى الى اصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة، بحسب مندوبة "لبنان 24".

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