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لبنان

بدبابة ميركافا... إسرائيل تستهدف مركزاً للجيش

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:05
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استهدفت قذيفة من دبابة ميركافا اسرائيلية مركزا للجيش عند اطراف بلدة علما الشعب ما ادى الى اصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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دبابة

ميركافا

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