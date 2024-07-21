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لبنان

ميشال سليمان: لن يدوم فائض القوة والاستقواء لاي مجموعة على الاخرين

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:29
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم:
"لبنان هو لبنان الكبير حتى لو كانت مشاكله كبيرة ومتواصلة. ما عدا ذلك، فلا وجود للبنان بل مدن مستقلة سياسياً، متنازعة، متخاصمة ومتحاربة، تتناوب الزعامة فيها للمدينة الاقوى، تسيطر على المدن المجاورة، شأن المدن الفينيقية ومدن اليونان القديمة.
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فلنقفل هذا النقاش ونخرج من هذه الاوهام، لبنان كبير بمسيحييه ومسلميه، والمسيحيون كما المسلمون كبار في لبنان الكبير الموحد، ولن يدوم فائض القوة والاستقواء لاي مجموعة على الاخرين …
هكذا علمنا التاريخ وهو يعيد نفسه !". (الوكالة الوطنية)
 
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