بعد استهداف مركزهم في علما الشعب.. هذا ما أعلنه الجيش

أعلن الجيش في بيان انه بتاريخ ٢١/ ٧/ ٢٠٢٤، في إطار الاعتداءات المتكررة على لبنان من جانب العدو الإسرائيلي، أُصيب برج مراقبة للجيش في خراج بلدة علما الشعب ما أدّى إلى تعرّض عسكريَّين لجروح متوسطة، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

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