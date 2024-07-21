حوادث سير بالجملة في البترون.. اليكم ما جرى

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وقع حادث سير على طريق كفرعبيدا البحري بين سيارة من نوع مرسيدس وأخرى من نوع سوزوكي وجيب من نوع نيسان نتج عنه سقوط جريحين وهم "م.ح" و "ك.ش"، عمل الصليب الأحمر على نقلهما الى مستشفى البترون.كما سجل حادث سير في البترون بالقرب من مصرف الإعتماد اللبناني بين جيب تقوده امرأة تدعى "ر.ن" ودراجة نارية يقودها المدعو "ع.م" نتج عنه اصابة الأخير، وعمل الصليب الأحمر على نقله الى مستشفى البترون.كما وقع حادث صدم بين توك توك وسيارة على طريق شكا البترون البحري بالقرب من النفق ما ادى الى انحراف وسقوط التوك توك الى جانب الطريق، ما ادى الى سقوط جريحين بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".