Advertisement

لبنان

حوادث سير بالجملة في البترون.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
21-07-2024 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1225029-638571892878497214.jpg
Doc-P-1225029-638571892878497214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير على طريق كفرعبيدا البحري بين سيارة من نوع مرسيدس وأخرى من نوع سوزوكي وجيب من نوع نيسان نتج عنه سقوط جريحين وهم "م.ح" و "ك.ش"، عمل الصليب الأحمر على نقلهما الى مستشفى البترون.

كما سجل حادث سير في البترون بالقرب من مصرف الإعتماد اللبناني بين جيب تقوده امرأة تدعى "ر.ن" ودراجة نارية يقودها المدعو "ع.م" نتج عنه اصابة الأخير، وعمل الصليب الأحمر على نقله الى مستشفى البترون.
Advertisement

كما وقع حادث صدم بين توك توك وسيارة على طريق شكا البترون البحري بالقرب من النفق ما ادى الى انحراف وسقوط التوك توك الى جانب الطريق، ما ادى الى سقوط جريحين بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2024-07-21
16:20 | 2024-07-21
16:15 | 2024-07-21
16:00 | 2024-07-21
14:08 | 2024-07-21
14:00 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24