في البترون.. ابن 4 سنوات فارق الحياة بعد غرقه في أحد المنتجعات البحرية

تعرض المدعو "ا.م" في العقد الرابع من عمره للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة نهار امس مقابل شاطئ ابو علي في منطقة كفر عبيدا - البترون.

وحضرت على الفور فرق الإنقاذ وعملت على نقله الى مستشفى البترون، الا انه فارق الحياة لاحقاً نتيجة ابتلاعه كمية كبيرة من المياه.

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