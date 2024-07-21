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لبنان

في البترون.. ابن 4 سنوات فارق الحياة بعد غرقه في أحد المنتجعات البحرية

Lebanon 24
21-07-2024 | 13:30
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تعرض المدعو "ا.م" في العقد الرابع من عمره للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة نهار امس مقابل شاطئ ابو علي في منطقة كفر عبيدا - البترون.
وحضرت على الفور فرق الإنقاذ وعملت على نقله الى مستشفى البترون، الا انه فارق الحياة لاحقاً نتيجة ابتلاعه كمية كبيرة من المياه. 
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