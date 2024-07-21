سلبوا منه مبلغاً من المال.. تعرّض مواطن لعملية سرقة بقوة السلاح في كفررمان

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تعرض إبن بلدة مرحعيون ن.أ. صباح امس عند الساعة السابعة لعملية سلب وسرقة عند تقاطع الجرمق_الخردلي_كفررمان حين إعترضه عدد من الملثمين الذين قطعوا الطريق عليه بوضعهم أحجار وسط الطريق، وشهروا بوجهه السلاح، وسلبوا منه مبلغاً من المال.وتتزايد أعداد السرقات في المنطقة، وترتفع وتيرتها إلى درجة بات تشكل حالة خطيرة تؤرق المواطنين سيما وأن العديد من السرقات تحصل في وضخ النهار.