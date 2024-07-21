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لبنان

سلبوا منه مبلغاً من المال.. تعرّض مواطن لعملية سرقة بقوة السلاح في كفررمان

Lebanon 24
21-07-2024 | 13:40
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تعرض إبن بلدة مرحعيون ن.أ. صباح امس عند الساعة السابعة لعملية سلب وسرقة عند تقاطع الجرمق_الخردلي_كفررمان حين إعترضه عدد من الملثمين الذين قطعوا الطريق عليه بوضعهم أحجار وسط الطريق، وشهروا بوجهه السلاح، وسلبوا منه مبلغاً من المال.
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وتتزايد أعداد السرقات في المنطقة، وترتفع وتيرتها إلى درجة بات تشكل حالة خطيرة تؤرق المواطنين سيما وأن العديد من السرقات تحصل في وضخ النهار. 
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