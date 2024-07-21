الدفاع المدني يخمد حريقا في تلال بعلبك

تمكن عناصر الإطفاء في مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني من إخماد حريق شب بالأعشاب اليابسة على تلال عمشكي المشرفة على مدينة بعلبك، وحالوا دون امتداد النيران إلى الأحراج المجاورة. (الوكالة الوطنية)

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