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لبنان

الدفاع المدني يخمد حريقا في تلال بعلبك

Lebanon 24
21-07-2024 | 16:20
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تمكن عناصر الإطفاء في مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني من إخماد حريق شب بالأعشاب اليابسة على تلال عمشكي المشرفة على مدينة بعلبك، وحالوا دون امتداد النيران إلى الأحراج المجاورة. (الوكالة الوطنية)
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