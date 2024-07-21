الاتصالات الدرزيّة مع عون بشأن رئاسة الأركان دون نتيجة

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وفي ملف رئاسة الأركان، تفيد معلومات “البناء” ان الحزب التقدمي الاشتراكي بدأ حراكه السياسي تجاه المكونات الاساسية من اجل توقيع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مرسوم رئاسة الأركان ليصبح نافذاً ويتسلم اللواء حسان عودة مهام قيادة الجيش بالإنابة، لا سيما أن قائد الجيش العماد جوزاف عون تنتهي ولايته بعد خمسة أشهر، ففي حال بقي وزير الدفاع على موقفه، فإنّ الكتل النيابية سوف تتجه مجدّداً الى التمديد لقائد الجيش مرة ثانية منعاً للفراغ لا سيما أنّ الانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة.وكتب رضوان الذيب في" الديار": المشكلة التي تعصف بالبلد، فتتعلق بالجيش والخلافات داخل المؤسسة الضامنة للسلم الاهلي ووحدة اللبنانيين والاصرار على تشويه صورتها وصولا الى هز السلم الاهلي، وبعد أن كانت هذه المؤسسة المثل والمثال لخلاص اللبنانيين بدات التسريبات تلفحها، ولايمر يوم، الا واخبار المؤسسة تتصدر عناوين الصحف عن امتحانات المدرسة الحربية ومنع فلان وعلان من دخول وزارة الدفاع، والتلاعب بالفواتير و "بونات" المحروقات وصولا الى ازمة رئيس الأركان وعدم تسلمه لمسؤولياته حتى الان، رغم اتصالات جنبلاط في هذا الشأن، وعلم ان قيادات الطائفة الدرزية ابدت استياءها الشديد من عدم شمول تسوية الحربية رئاسة الأركان وكان الأحرى بالوزير عباس الحلبي تطيير النصاب والخروج من الجلسة، خصوصا ان الوزير الدرزي الثاني عصام شرف الدين كان غائبا، وعلم ان رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب زار الرئيس ميشال عون وشرح له موضوع رئاسة الأركان متمنيا عليه التدخل مع وزير الدفاع لحل الملف، ووعد عون خيرا...