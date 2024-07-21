Advertisement

لبنان

الاتصالات الدرزيّة مع عون بشأن رئاسة الأركان دون نتيجة

Lebanon 24
21-07-2024 | 22:22
A-
A+
Doc-P-1225118-638572232757543337.jpg
Doc-P-1225118-638572232757543337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وفي ملف رئاسة الأركان، تفيد معلومات “البناء” ان الحزب التقدمي الاشتراكي بدأ حراكه السياسي تجاه المكونات الاساسية من اجل توقيع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مرسوم رئاسة الأركان ليصبح نافذاً ويتسلم اللواء حسان عودة مهام قيادة الجيش بالإنابة، لا سيما أن قائد الجيش العماد جوزاف عون تنتهي ولايته بعد خمسة أشهر، ففي حال بقي وزير الدفاع على موقفه، فإنّ الكتل النيابية سوف تتجه مجدّداً الى التمديد لقائد الجيش مرة ثانية منعاً للفراغ لا سيما أنّ الانتخابات الرئاسية لا تزال بعيدة.
Advertisement

وكتب رضوان الذيب في" الديار": المشكلة التي تعصف بالبلد، فتتعلق بالجيش والخلافات داخل المؤسسة الضامنة للسلم الاهلي ووحدة اللبنانيين والاصرار على تشويه صورتها وصولا الى هز السلم الاهلي، وبعد أن كانت هذه المؤسسة المثل والمثال لخلاص اللبنانيين بدات التسريبات تلفحها، ولايمر يوم، الا واخبار المؤسسة تتصدر عناوين الصحف عن امتحانات المدرسة الحربية ومنع فلان وعلان من دخول وزارة الدفاع، والتلاعب بالفواتير و "بونات" المحروقات وصولا الى ازمة رئيس الأركان وعدم تسلمه لمسؤولياته حتى الان، رغم اتصالات جنبلاط في هذا الشأن، وعلم ان قيادات الطائفة الدرزية ابدت استياءها الشديد من عدم شمول تسوية الحربية رئاسة الأركان وكان الأحرى بالوزير عباس الحلبي تطيير النصاب والخروج من الجلسة، خصوصا ان الوزير الدرزي الثاني عصام شرف الدين كان غائبا، وعلم ان رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب زار الرئيس ميشال عون وشرح له موضوع رئاسة الأركان متمنيا عليه التدخل مع وزير الدفاع لحل الملف، ووعد عون خيرا...
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-22
03:32 | 2024-07-22
03:31 | 2024-07-22
03:18 | 2024-07-22
03:15 | 2024-07-22
03:00 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24