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لبنان

إشكال في أحد المنتجعات في راسمسقا.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
22-07-2024 | 00:15
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وقع اشكال فردي منتصف ليل الأحد ـ الإثنين داخل احدى المنتجعات في منطقة راسمسقا في الكورة تطور الى اطلاق نار في الهواء من قبل المدعو "م.م" دون وقوع اصابات في الأرواح، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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