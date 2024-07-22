إشكال في أحد المنتجعات في راسمسقا.. إليكم ما حصل

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وقع اشكال فردي منتصف ليل الأحد ـ الإثنين داخل احدى المنتجعات في منطقة راسمسقا في الكورة تطور الى اطلاق نار في الهواء من قبل المدعو "م.م" دون وقوع اصابات في الأرواح، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".