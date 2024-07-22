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لبنان

شريط مسجل من "الاشتراكي" الى "القوات": ننتظر التوضيح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2024 | 01:15
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تشهد العلاقة بين حزب" القوات اللبنانية" و"الحزب الاشتراكي" ازمة صامتة بفعل جملة عوامل من بينها موقف "الاشتراكي" من حزب الله واحداث الجنوب، رغم محاولات الطرفين عدم زيادة الشرخ بينهما.
وفي هدا الاطار لا يزال كلام عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عن تاريخ آل جنبلاط يتفاعل حيث افيد ان "الاشتراكي" ارسل الشريط المسجل  لكلام بو عاصي الى رئيس "القوات" الدكتور سمير  جعجع طالبا توضيحا واعتذارا، ولكن حتى الساعة لم يصدر عن" القوات" اي توضيح.
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وتفيد المعلومات ايضا ان عددا من الاصدقاء المشتركين ينشط على خط تبريد الموقف.
وكان النائب بو عاصي قال في لقاء على منصة X قبل يومين" إن الدروز موجودون في لبنان منذ ألف عام عندما لم تكن عائلة جنبلاط هنا، بل كانت لا تزال في كردستان. يومها حافظوا على وجودهم وسيحافظون عليه في المستقبل. فجنبلاط ليس الوحيد القادر على حماية الطائفة اليوم".
هذا الكلام استدعى ردا عنيفا من النائب وائل ابو فاعور داعيا ابي عاصي الى اجراء استفتاء ليرى مدى ولاء الدروز بكل اطيافهم لوليد جنبلاط ولآل جنبلاط".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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