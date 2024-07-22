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لبنان

خلوة بين الراعي وجعجع: مَن كان عرّابها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2024 | 01:45
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إستطاعت شخصية تعنى بالشأن البلدي وتتمتع بعلاقات واسعة انهاء الفتور والعتاب الذي كان حاصلاً بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، عبر ترتيبات معينة خلال مناسبة دينية تعني الكثير للبنانيين.
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وتمكنت هذه الشخصية من جمع البطريرك الراعي  والدكتور جعجع  في دارته، حيث وصل جعجع فجأة وبقي لحوالى ساعة ونصف  الساعة الى مأدبة العشاء الى جانب البطريرك ومن ثم غادر بشكل مفاجئ لاسباب امنية.
 وأكدت المصادر أن خلوة جمعت الراعي وجعجع ، على هامش العشاء، تطرقا خلالها الى الاوضاع  الراهنة .
المصدر لفت الى أن الراعي وجعجع "شكرا صاحب الدعوة على هذه الجمعة الطيبة في ليلة مباركة".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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