محطة اذاعية تثير قلق الجمهور.. هل توقف أثيرها؟

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استغرب العديد من متابعي "اذاعة صوت الشعب" اطفاء اثير المحطة في اليومين الماضيين والاكتفاء ببعض الفقرات الثابتة كفترة اغاني فيروز او مسرحيات زياد الرحباني، على ان يعود الأثير وينقطع بعد ذلك.وسأل المتابعون هل ان عطلا تقنياً اصاب المحطة؟ ام انها تتجه الى الاقفال شبه النهائي؟