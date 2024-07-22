Advertisement

لبنان

الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض في الحرارة

Lebanon 24
22-07-2024 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1225192-638572382694797444.jpg
Doc-P-1225192-638572382694797444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا. 
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، يزداد معها الشعور بالحر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 23 و31، وفي زحلة بين 18 و34 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا.
الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
 
الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتبقى درجات الحرارة دون تعديل على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل كما وتنشط الرياح أحيانا.
-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 27 درجة، في الداخل من 21 إلى 36 درجة. 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.
 
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5،43.
-ساعة غروب الشمس:  19،46.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:51 | 2024-07-22
06:30 | 2024-07-22
06:29 | 2024-07-22
06:28 | 2024-07-22
06:24 | 2024-07-22
06:22 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24