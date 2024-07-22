مصلحة الليطاني: قطع المياه عن مشروع ري صيدا - جزين لعطل طارئ

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا - جزين ابتداءً من صباح اليوم، بسبب حصول عطل طارئ على فواشة الموزع الرئيسي في منشأة كاسر الضغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس، والتي أدت الى عدم إنتظام توزيع كميات مياه الري على المشروع، وقد باشرت الفرق الفنية في دائرة ري لبعا وبإشراف مصلحة الإستثمار والصيانة أعمال الكشف والفك، لتحديد نوع العطل وحجمه ليصار الى تأمين القطع اللازمة لصيانته".

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وأشارت الى ان "مياه الري ستبقى مقطوعة عن كل المناطق التي تتغذى من المشروع طيلة فترة أعمال الصيانة، وستقوم المصلحة لاحقاً بإرسال بيانات تحدد فيها مدة القطع وتاريخ إنتهاء الأعمال المطلوب تنفيذها."