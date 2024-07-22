عقيص: من دعا الى الحوار الرسمي يرفض التشاور عشر دقائق مع المعارضة

كتب النائب جورج عقيص على منصة "إكس": "بعد تأجيل/إلغاء موعد لقاء نواب كتلة التنمية والتحرير مع نواب المعارضة للتشاور حول مبادرة هؤلاء الرئاسية، يتضح ان من دعا للـ"حوار" الرسمي لـ ٧ ثم لـ ١٠ ايام يرفض التشاور لمدة عشر دقائق مع المعارضة. من يعرض الأكثر يرفض الأقل، ومن يزيد منسوب التناقض يبلغ احيانا حدّ الانفصام".

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