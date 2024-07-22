Advertisement

لبنان

عقيص: من دعا الى الحوار الرسمي يرفض التشاور عشر دقائق مع المعارضة

Lebanon 24
22-07-2024 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1225203-638572403751641340.png
Doc-P-1225203-638572403751641340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب جورج عقيص على منصة "إكس": "بعد تأجيل/إلغاء موعد لقاء نواب كتلة التنمية والتحرير مع نواب المعارضة للتشاور حول مبادرة هؤلاء الرئاسية، يتضح ان من دعا للـ"حوار" الرسمي لـ ٧ ثم لـ ١٠ ايام يرفض التشاور لمدة عشر دقائق مع المعارضة. من يعرض الأكثر يرفض الأقل، ومن يزيد منسوب التناقض يبلغ احيانا حدّ الانفصام".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:51 | 2024-07-22
06:30 | 2024-07-22
06:29 | 2024-07-22
06:28 | 2024-07-22
06:25 | 2024-07-22
06:24 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24