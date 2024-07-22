البغدادي: ما أعدّته المقاومة للعدو أكثر بكثير ممّا يتخيل والأيام ستثبت ذلك

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رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي في كلمة له خلال تقديم واجب العزاء بالشهيد علي معتوق في صير الغربية: "أنّ العدو الإسرائيلي في وضعٍ لا يُحسد عليه وهو من أزمةٍ إلى أزمة، وكلّما صعّد من عدوانه زاد في مأزقه ومأزق حلفائه الذين عوض الوقوف في وجهه ليوقف عدوانه على غزة كي ينتهي التوتر في المنطقة، نجدهم يدفعونه إلى مزيدٍ من العنف عبر مدّه بالسلاح والمال".وأضاف الشيخ البغدادي : "أنّ العدوان على اليمن سيحفر عميقاً في أزمات هذا الكيان ويزيد محور المقاومة قناعةً أن لا خيار مع هذا العدو إلا الردّ عليه بما يتناسب مع طبيعة عدوانه، وهذا ما قام به محور المقاومة خلال هذه الأشهر العشرة من معركة طوفان الأقصى".وختم البغدادي كلامه: "أنّ حزب الله الذي راكم من خبرته ومن مقاومته في تاريخ هذا الصراع مع هذا العدو الغاشم وانتصر عليه في أيار ٢٠٠٠ م وفي تموز ٢٠٠٦ م باعتراف قادته بهذه الهزائم التي لم يستطيعوا إخفاءها رغم مرارتها، اليوم أيضاً سننتصر بإذن الله ومعنا كل جبهات المقاومة في هذه المعركة التي ترعاها أميركا وحلفاؤها، وكلّما طال أمد الحرب سيكتشف قادة محور الشر أكثر وَهن هذا العدو، وأنّ ما أعدّته له مقاومتنا هو أكثر بكثير ممّا يتخيل والأيام بيننا وبينه ستثبت ذلك".