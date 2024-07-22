ميقاتي التقى وزير الدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية

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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في السرايا اليوم وعرض معه الوضع الامني في البلاد وشؤون المؤسسة العسكرية.كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران وعرض معه شؤون الجامعة.