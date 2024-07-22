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لبنان

الدفاع المدني أخمد حريقا في العقيبة

Lebanon 24
22-07-2024 | 03:57
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة، حريقا إندلع فجر اليوم داخل متجر لبيع المرطبات والقهوة في العقيبة كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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