مزارعو الزيتون في الكورة: لضرورة اجلاء المواشي عن الاراضي الزراعية

Advertisement

اعلنت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة في بيان "ان مسلسل الرعي الجائر يتجدد على ارض الكورة منتهكا جميع الاعراف والقوانين وقرارات الحماية الاجبارية والقانونية التي تتمتع بها جميع قرى الكورة".اضاف البيان: "رغم الانذارات التي وجهتها محافظة الشمال الى الرعاة بضرورة اجلاء مواشيهم عن الكورة ورغم اخذ تواقيعهم وتعهدهم بمغادرة جميع قرى الكورة المحمية، رغم ذلك نشاهد استهتارا واستخفافا بالقوانين وبالجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الحماية الاجبارية ونقف امام هجوم بشع من قبل قطعان المواشي ومن قبل رعاتها الخارجين على القانون على اشجار الزيتون وعلى ثروة الكورة الزراعية".وختم: "الى متى ستستمر هذه المجزرة الزراعية لتقضي على مورد حياة اهل الكورة وتنتهك كرامة اشجار زيتونهم؟".