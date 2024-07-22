الحراك المدني في الشمال كرّم وزير الثقافة المرتضى: لا شيء يسمو على صمود الجنوبيين وبطولاتهم

أكد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ان "كل الأشياء التي قمنا بها في طرابلس و على أهميتها ووفقا لما وضعناه كوزارة ثقافة لا تشكل شيئا مقارنة بصمود الجنوبيين واهلنا في غزة وبطولاتهم" ، ولفت إلى أن "كل هذا الذي رأيناه من أنشطة ثقافية في المدينة لا يشكل إلا غيضا من فيض".

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كلام وزير الثقافة جاء خلال تكريمه في الحفل السنوي الثالث للجنة التميز في الحراك المدني في الشمال، في حضور النائبين أشرف ريفي وفادي كرم، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، نقيب أطباء الأسنان في الشمال ناظم الحفار، رئيس المعهد الفني الانطوني الاب شربل بوعبود ، ممثلة لبنان لدى منظمة "الالكسو " بشرى بغدادي عدره ، عضوي لجنة الفنون في فعالية طرابلس الدكتورة رويدة الرافعي وعبد الناصر ياسين، رئيس "الرابطة الثقافية "رامز الفري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي ممثلا بالسيد محمد عبيد، سعيد الحلاب واحمد الدوري علم الدين، الاب شربل انطون، رئيسة جمعية طرابلس حياة سليمة أديب ريفي، رئيسة جمعية رواد التنمية سارة الشريف، الدكتور رامي فنج وعقيلته، رئيس الحراك المدني في الشمال الصحافي رائد الخطيب، لجنة التميز برئاسة الدكتورة هند صوفي، المهندس فادي عبيد، نورا مقدم، أيمن البدوي النجار وأحمد المهباني، اضافة الى وفد من نقابة اطباء الاسنان ونقابة المهندسين في الشمال وغرفة التجارة وطلاب جامعات واكاديميين.

ووجه المرتضى في بداية كلمته تحية الى لجنة التميز في الحراك المدني منوها بدور رئيستها الدكتورة هند الصوفي و قال: "إنه ليس الوقت المناسب للتكريم بسبب ما يشهده جنوبنا وغزة، ولكن الحراك المدني اصر على الدعم والتكريم فله منا كل الشكر والتقدير".

أضاف:"كل الأشياء التي قمنا بها في طرابلس و على أهميتها ووفقا لما وضعناه كوزارة ثقافة لا يشكل شيئا حتى الآن أمام تضحيات أهلنا في الجنوب وغزة وصمودهم وبطولاتهم"، ولفت إلى أن "كل هذا الذي رأيناه من أنشطة ثقافية في المدينة لا يشكل إلا غيضا من فيض".

وختم: "لكن في جميع الأحوال نشكر من القلب هذا التكريم الذي نعتبره تحفيزا، وأنا مؤمن أن بلدنا نعمة منوالنعم ولا نظير في على الكوكب وأن اهم ما فيه هي طرابلس الغنية بالمقومات وعلى السلطة الإستفادة منها لخلاص وطننا من أزماته كافة لا سيما وحدويا وثقافيا واقتصاديا ".



وكان الحفل استهل بتقديم الفنان الشاب علاء المصري، اغنية عن فلسطين اهداء لغرة والجنوب.





ثم ألقى رئيس الحراك المدني رائد الخطيب كلمة قال فيها: "نحن لولا إيماننا بالله وبالأمل الذي لا يزال يومض بالحياة ما كنا هنا، وإذا كان شعارنا هو تحرير مجتمعنا من الخوف، والوقوف في وجه الفساد بكل أنواعه السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، فإن شعارنا أيضا هو البناء وتشجيع من يريدون القيام بثورة تكمل المشهد الأول مشهد البناء، وذلك من خلال تشجيع المبادرات الفردية والجماعية، وهذا هو موضوع المشهدية والاحتفالية اليوم".



أضاف: "إن الحراك المدني ومنذ نشأته جاهد من أجل تغيير ديموقراطي سلمي، من أجل وطن يتسع لنا جميعا، ولكن القدرة كانت محدودة على الحشد بسبب بنية النظام السياسي الطائفي القائم على الولاءات والمحسوبيات والانتماءات الضيقة، واليوم وصلنا إلى أزماته المتكررة بسبب العلل التي يتمسك بها فلا رئيس للجمهورية ولا حكومة فاعلة ولا مجلس نواب قادر على إحداث التغيير".



وختم: "إن الحراك المدني هو الشعب وليس ملكا لحزب سياسي، والحراك هو جزء لا يتجزأ من الحركة المستدامة المطالبة بالإصلاحات على كل الصعد، ويمد يده إلى النقابات الحرة والجمعيات الفاعلة للتشارك في حماية وطننا الغالي لبنان".







بدورها، قالت رئيسة لجنة جائزة التميز الدكتورة هند الصوفي: "لو جيزت هذه الجائزة لغير منطقة الشمال لكنا قد وهبناها لأهل غزة الذين سطروا علامات اعتزاز أمام العالم وصمدوا كما لم يصمد شعب في التاريخ، نعم إنه احتفال ممزوج بالألم لما يعانيه أيضا أهلنا في الجنوب آملين التوصل إلى وقف الاقتتال وإلى حل عادل ومنصف".



أضافت: "الجائزة ليست مناسبة اجتماعية وحسب، بل تدخل في نطاق المساءلة والمحاسبة، تحجب عن بعض القطاعات وتعطى للمتميزين في مجالاتهم. أما شرعيتنا فإنها تتأتى من كوننا مظلة لجمعيات متعددة من مختلف الاختصاصات، نمنح جائزتنا باسمهم"، وأكدت أننا "كلجنة جائزة التميز نعمل بشفافية و لا ننحاز إلا للأفضل لتعزيز المنافسة البناءة شاكرة كل من شارك في دعم هذا الحفل".





بعدها، تم توزيع جائزة التميز في طرابلس والشمال للموسم السنوي الثالث،



في مجال الأداء الثقافي: وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عن طرابلس عاصمة ثقافية.



في المجال الاقتصادي: أحمد الدوري علم الدين عن قرية الميرادور السياحية في مجال الخدمة العامة: سليمة أديب ريفي عن جمعية طرابلس حياة.



في مجال تميز الشباب: طلاب الجامعة العربية عن تطبيق Tripolink.



في مجال الأداء النقابي: النقيب ناظم حفار عن نقابة أطباء الأسنان.



وكانت كلمات لكل من النائب كرم ، الدكتور رامي فنج، النقيبة السابقة لاطباء الاسنان الدكتورة رلى خلف، السيدة سليمة اديب ريفي والدكتورة ايمان درنيقة، سارة الشريف وكلمتين متلفزتين لكل من دبوسي والدكتور هاني الشعراني .