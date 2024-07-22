كريدية: إذا لم يتمّ تأمين موارد مالية كافية ستتوقف هيئة أوجيرو عن العمل

أشار مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية الى أن "95% من الشبكة الوطنية هي شبكة نحاسية وأصبحت متهالكة وقديمة "خلص عمرها الإفتراضي" والإمكانيات المالية تمنعنا من القيام بعمليات الصيانة".

وقال كريدية في حديث تلفزيوني أنه "إذا لم يتمّ تأمين موارد مالية كافية ستتوقف هيئة أوجيرو عن العمل لكن لا يوجد شخص عاقل سيدفع الهيئة الى الوصول لهذا الأمر".

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وتابع: "الحرب لم تؤثّر بشكل كبير على شبكة هيئة أوجيرو في الجنوب لأن البنى التحتية موجودة تحت الأرض".

وأضاف: "الهبة الصينية لهيئة أوجيرو بقيمة 8 مليون دولار ونصف المليون وهي هبة عينيّة وغير مشروطة ولم تكلّف الحكومة أي أعباء وهناك هبة أخرى من الحكومة الصينية".

وختم حديثه قائلا: "إسرائيل قادرة على إختراق شبكتنا والتجسّس علينا والمهم كيف ندافع عن أنفسنا إذ أن المطلوب وضع الإمكانيات اللازمة لحماية الشبكات عبر الإستثمار بالتجهيزات وإستقدام الخبرات في الأمن السيبراني".