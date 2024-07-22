المكاري كرم نجوما صنعوا مجد تلفزيون لبنان

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كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان.ومن المكرمين الممثل الراحل فيليب عقيقي عبر شقيقته عايدة، التي تسلمت الدرع التكريمية من الوزير المكاري، وقالت:"الشكر للوزير قليل جدا، لانه من الاشخاص القلائل الذين يفكرون بأشخاص نسيتهم الدولة منذ زمن، علما ان هؤلاء الاشخاص كشقيقي فيليب ورفاقه، لم يتخرجوا من أكاديميات التمثيل في ذلك الوقت، بل كان التمثيل عندهم موهبة من عند الله".وأسفت لأنه "ومع مرور الايام والسنوات، بقيت الدولة غائبة من دون ان تفكر بهم الى ان غابوا عن هذه الدنيا". وقالت: "أدعو الله ان يمد الوزير المكاري بالصحة، ليبقى يفكر بهذا اللبناني المنسي".وكرم وزير الاعلام نقيب الفنانين المحترفين الممثل جورج شلهوب الذي قال بعد تسلمه الدرع:"ألف شكر للوزير المكاري على الجهود التي يبذلها في كل قطاعات الاعلام، وهو من أنشط الوزراء الذين أتوا الى وزارة الاعلام".وأمل شلهوب بـ"تحسن الاوضاع في لبنان، لاسيما واننا نعيش اليوم في وضع خارج عن اطار المألوف. فالشعب اللبناني منهك ومذلول بسبب الأزمة الاقتصادية والمصرفية، الى جانب الحرب الدائرة في الجنوب، في غياب التضامن بين شعبنا خصوصا واننا على مفترق طرق في كل المنطقة".