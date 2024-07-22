Advertisement

لبنان

لم يجِد حلاً لـ"صواريخ حزب الله".. نقاط تكشف فشل أبرز قادة الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
22-07-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1225245-638572469103162279.jpg
Doc-P-1225245-638572469103162279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استعرض تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ما وصفتها "مظاهر" فشل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إعداد الجيش للحروب المستقبلية، وهي المهمة الرئيسية لأي رئيس أركان.
Advertisement

وذكر التقرير أن هاليفي رغم أنه ورث الفوضى من أسلافه، فإنه لم يفعل شيئا لتحسين الوضع، وخلال مسيرته المهنية استمر وضع الجيش في التدهور.

وقال التقرير إن "رئيس الأركان يدمر جيش إسرائيل، وإن وزير الدفاع يوآف غالانت يدعم قراراته بشكل أعمى، فيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يدير العملية".

وعددت الصحيفة مظاهر فشل هاليفي على النحو التالي:

1- الفشل في تأمين القواعد

لم يطالب هاليفي بإعداد قواعد ومدرجات سلاح الجو لاستخدام الطائرات الدفاعية ضد الصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار التي تطلق على القواعد، والتي من شأنها أن تؤثر على قدرة الطائرات على الإقلاع لمهامها أو الهبوط.

2- "متطرفون ومخربون"

لم يضمن هاليفي حماية قواعد سلاح الجو من "المتطرفين"، الذين كان بإمكانهم التسلل إليها بسهولة، وسرقة الذخائر والأسلحة، في أوقات الحرب، وتخريب الطائرات والدبابات والأسلحة الأخرى.

3- غياب التخطيط البري

لم يتطرق هاليفي إلى القوات البرية ولم يخطط لتوسيعها، بعد تقليص 6 فرق على مدى الـ20 عاما الماضية، وبالتالي إن غياب مثل هذا النظام القتالي لن يسمح بالنصر في غزة. فماذا سيحدث في حرب إقليمية حيث ستضطر القوات البرية إلى القتال في 6 مناطق في وقت واحد؟
 
4- إهمال الجبهة الداخلية

أهمل هاليفي إعداد الجبهة الداخلية لحرب إقليمية، بما في ذلك تدمير المستوطنات عند الحدود الشمالية مع لبنان.
 
وليس لدى الجيش الإسرائيلي أي حل لإطلاق حزب الله اليومي لعشرات الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار باتجاه الشمال. تخيل ماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما يطلق النظام في إيران ووكلاؤه آلاف الذخائر على إسرائيل يومياً.

5- التركيز على المقاتلات

في خطته المتعددة السنوات، استثمر هاليفي كل المساعدات الخارجية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة، أي ما يزيد على 18 مليار دولار.
 
واستخدم هاليفي الأموال لشراء المزيد من الطائرات التي لن تكون ذات أهمية في الحروب المستقبلية في العقد المقبل. ومع ذلك، لم يستثمر أي شيء تقريبا في مجالات أخرى، مثل إنشاء قوة صاروخية (صواريخ باليستية تكتيكية)، وهي أكثر فعالية ضد صواريخ العدو بـ10 مرات من أي طائرة. (عربي21)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:28 | 2024-07-22
12:08 | 2024-07-22
11:55 | 2024-07-22
11:55 | 2024-07-22
11:46 | 2024-07-22
11:34 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24