استعرض تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ما وصفتها "مظاهر" فشل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إعداد الجيش للحروب المستقبلية، وهي المهمة الرئيسية لأي رئيس أركان.

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وذكر التقرير أن هاليفي رغم أنه ورث الفوضى من أسلافه، فإنه لم يفعل شيئا لتحسين الوضع، وخلال مسيرته المهنية استمر وضع الجيش في التدهور.



وقال التقرير إن "رئيس الأركان يدمر جيش إسرائيل، وإن وزير الدفاع يوآف غالانت يدعم قراراته بشكل أعمى، فيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يدير العملية".



وعددت الصحيفة مظاهر فشل هاليفي على النحو التالي:



1- الفشل في تأمين القواعد



لم يطالب هاليفي بإعداد قواعد ومدرجات سلاح الجو لاستخدام الطائرات الدفاعية ضد الصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار التي تطلق على القواعد، والتي من شأنها أن تؤثر على قدرة الطائرات على الإقلاع لمهامها أو الهبوط.



2- "متطرفون ومخربون"



لم يضمن هاليفي حماية قواعد سلاح الجو من "المتطرفين"، الذين كان بإمكانهم التسلل إليها بسهولة، وسرقة الذخائر والأسلحة، في أوقات الحرب، وتخريب الطائرات والدبابات والأسلحة الأخرى.



3- غياب التخطيط البري



لم يتطرق هاليفي إلى القوات البرية ولم يخطط لتوسيعها، بعد تقليص 6 فرق على مدى الـ20 عاما الماضية، وبالتالي إن غياب مثل هذا النظام القتالي لن يسمح بالنصر في غزة. فماذا سيحدث في حرب إقليمية حيث ستضطر القوات البرية إلى القتال في 6 مناطق في وقت واحد؟ وذكر التقرير أن هاليفي رغم أنه ورث الفوضى من أسلافه، فإنه لم يفعل شيئا لتحسين الوضع، وخلال مسيرته المهنية استمر وضع الجيش في التدهور.وقال التقرير إن "رئيس الأركان يدمر جيش إسرائيل، وإن وزير الدفاع يوآف غالانت يدعم قراراته بشكل أعمى، فيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يدير العملية".لم يطالب هاليفي بإعداد قواعد ومدرجات سلاح الجو لاستخدام الطائرات الدفاعية ضد الصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار التي تطلق على القواعد، والتي من شأنها أن تؤثر على قدرة الطائرات على الإقلاع لمهامها أو الهبوط.لم يضمن هاليفي حماية قواعد سلاح الجو من "المتطرفين"، الذين كان بإمكانهم التسلل إليها بسهولة، وسرقة الذخائر والأسلحة، في أوقات الحرب، وتخريب الطائرات والدبابات والأسلحة الأخرى.

4- إهمال الجبهة الداخلية



أهمل هاليفي إعداد الجبهة الداخلية لحرب إقليمية، بما في ذلك تدمير المستوطنات عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وليس لدى الجيش الإسرائيلي أي حل لإطلاق حزب الله اليومي لعشرات الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار باتجاه الشمال. تخيل ماذا سيحدث في حرب إقليمية عندما يطلق النظام في إيران ووكلاؤه آلاف الذخائر على إسرائيل يومياً.



5- التركيز على المقاتلات



في خطته المتعددة السنوات، استثمر هاليفي كل المساعدات الخارجية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة، أي ما يزيد على 18 مليار دولار.

واستخدم هاليفي الأموال لشراء المزيد من الطائرات التي لن تكون ذات أهمية في الحروب المستقبلية في العقد المقبل. ومع ذلك، لم يستثمر أي شيء تقريبا في مجالات أخرى، مثل إنشاء قوة صاروخية (صواريخ باليستية تكتيكية)، وهي أكثر فعالية ضد صواريخ العدو بـ10 مرات من أي طائرة. (عربي21)