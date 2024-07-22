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لبنان

الجيش يعثر على مسيّرة في قضاء راشيا

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:08
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن وحدة من الجيش، عثرت على طائرة مسيّرة في جرود بلدة "عيحا" في قضاء راشيا، فاستدعت وحدة الهندسة وتعمل على تفكيكها.
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