الجيش يعثر على مسيّرة في قضاء راشيا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن وحدة من الجيش، عثرت على طائرة مسيّرة في جرود بلدة "عيحا" في قضاء راشيا، فاستدعت وحدة الهندسة وتعمل على تفكيكها.

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