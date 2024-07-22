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لبنان

في الشمال.. هذا ما فعلته أمن الدولة مع 50 نازحًا

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:22
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قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال، بإجلاء ٥٠ نازحاً من بلدة القلمون، بعد إنذاراتٍ كانت قد وجّهتها إليهم قبل فترة. (الوكالة الوطنية)
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