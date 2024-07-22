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لبنان

هل قصف العدوّ الإسرائيليّ البقاع اليوم؟

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:24
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ خبراً أنّ طائرة إسرائيليّة أغارت على البقاع.
 
 
وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يقصف البقاع اليوم، وأشارت إلى اندلاع حريق كبير في جرد حربتا.
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