هل قصف العدوّ الإسرائيليّ البقاع اليوم؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ خبراً أنّ طائرة إسرائيليّة أغارت على البقاع.

وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يقصف البقاع اليوم، وأشارت إلى اندلاع حريق كبير في جرد حربتا.