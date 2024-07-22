بيانٌ مهم من شركة "ألفا".. إقرأوا هذا الخبر

أعلنت شركة "ألفا" في بيان، اليوم الإثنين، قالت فيه إنه بإمكان المشتركين في الخطوط الثابتة الذين أُلغيتْ خطوطهم نتيجة إيقاف عدد من المصارف خدمة تسديد الفواتير عبر حسابات التوطين، استعادة هذه الخطوط ضمن مهلة 10 أيام ابتداء من 22 تموز حتى 31 منه ضمناً.

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وذكر البيان أنه بإمكان كل مشترك الإستحصال من مصرفه المعتمد على إفادة تؤكد أن الخطأ في عدم تسديد الفاتورة سببه المصرف، وأضاف: "بعدها، يتقدّم المشترك شخصيا بطلب الاسترداد في أي من متاجر ألفا، مرفقا بالإفادة المذكورة، على أن يسدّد ما على الرقم من متوجبّات".



وختم البيان: "تطبّق هذه الآلية حصراً على الأرقام التي لا تزال متوفرة في السوق".



