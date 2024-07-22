برّي إستقبل وفداً من "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من "مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان" (تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة ادوارد غبريال وعضوية نائب رئيس المجموعة نجاد عصام فارس، في حضور المستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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