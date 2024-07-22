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لبنان

شهيد وجرحى... العدوّ استهدف منزلاً في شيحين

Lebanon 24
22-07-2024 | 08:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً في بلدة شيحين.
 
 
وبحسب المعلومات، هناك شهيد و3 جرحى.
 
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