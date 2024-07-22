زحمة سير خانقة على هذه الطرقات.. تجنّبوا سلوكها!

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تشهد العديد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة بعد ظهر اليوم، الإثنين.وحسب غرفة التحكم المروري، فإن حركة المرور كثيفة من البربير باتجاه كورنيش المزرعة، كذلك حركة المرور ناشطة على طريق الغبيري وطريق المطار القديمة.ولفتت غرفة التحكم إلى أن حركة المرور كثيفة أيضا على جادة شارل مالك الاشرفية وأيضا على الواجهة البحرية محلة عين المريسة.