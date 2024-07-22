لجنة الأشغال عرضت لمعضلة الكهرباء في حضور وزير الطاقة

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الطاقة وليد فياض والاعضاء النواب.



وبعد الجلسة، قال عطية:" بحثنا في موضوع الكهرباء القديم، وهو موضوع مشاكله متعددة، التعدي والهدر، وهو وضع صعب جدا. وحاولنا اليوم مع وزير الطاقة ومع مؤسسة كهرباء لبنان ومع مصرف لبنان ووزارة المالية، ان نجد حلا لهذه المشكلة والمعضلة الاخيرة بشأن الفيول العراقي. واذا لم تكن هناك مساعدة وتعطينا اسعارا جيدة، وعلى الدولة اللبنانية في مكان ما ان تتحمل المسؤولية وتغطي تكاليف التشغيل وتكاليف الصيانة والادارة بشكل عام".

Advertisement



وأوضح أن "الفيول العراقي هو الذي يعطينا اربع الى خمس ساعات. واليوم الدولة لديها مشكلة الدفع"، مضيفا: "رئيس الحكومة مشكور في علاقاته مع رئيس الحكومة العراقية. ونتوجه بالشكر الى العراق التي تساعدنا مع الوفد الوزاري الذي زار العراق، استطاعوا ان يأخذوا فترة سماح اضافية بحسن العلاقة السياسية واعادة جدولة الدين، ونحن ملزمون بدفعه من حساب مصرف لبنان لصالح البنك المركزي العراقي، المبلغ كبير ويوازي نصف موازنة الدولة اللبنانية، وهذا المبلغ يدفع من حساب مصرف لبنان وهو دين على الدولة اللبنانية. وحتى اليوم ناقص 16 مليار دولار هذا الدين. ولا اعرف مدى تحمل الخزينة ومصرف لبنان، واصدرنا توجيها اليوم لجهة العقد الذي وقعت عليه الحكومة على اي اساس تم توقيعه؟ هل هو ضمن الموازنة، ومصرف لبنان لا يدفع الا بقانون موقع من الهيئة العامة لمجلس النواب ، اضافة الى ان هناك مبالغ تترتب على هذه الدولة".



وختم عطية : "بالخلاصة اكدنا التزاما من مؤسسة كهرباء لبنان بان التحصيل سيعود والشركات التي تتعهد بالجباية. من الآن الى آخر السنة، ليكون لدينا مبالغ موازية لموضوع الصرف. والتوصية ان نعود ونناقش هذا العقد مع الدولة العراقية واذا كان يمشي من دون قانون".