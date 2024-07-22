أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مُخيّم البداوي شهد بعد ظهر اليوم توتراً واستنفاراً وظهوراً مسلّحاً، وذلك على خلفية خطف شخصين يوم السبت الماضي.

وبحسب المعلومات، يتمّ العمل على لقاء مُصالحة في مكتب حركة "فتح" في مُخيّم البداوي.

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وتجدر الإشارة إلى أنّه في يوم السبت الماضي، وقع إشكال بين م.ع الملقب "أبو النار" الذي كان برفقة ع.ا وق.ع مع صاحب محل للمجوهرات يُدعى ن.أ وشخص كان معه، أثناء بيع أحجار كريمة.

وعمد "أبو النار" إلى خطف ن.أ والشخص الذي كان يُرافقه، ونقلهما إلى منزله في السوق الفوقاني.

ولاحقاً، أطلق ا.ش الملقب بـ"ابو كلاب" النار على منزل "أبو النار"، وتمكن من تهريب المختطفين.