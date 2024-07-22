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لبنان

تحذير من الجيش.. لا تقتربوا من هذه المنطقة بدءا من يوم غد وحتى هذا الموعد

Lebanon 24
22-07-2024 | 09:03
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
" إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 12 /6 /2023 حول تنفيذ تمارين تدريبية في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، ستواصل وحدات من الجيش، اعتبارًا من 23 /7 /2024 ولغاية 31 /12 /2024، ما بين  الساعة 5.00 من كل يوم وحتى الانتهاء، تنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحية في المنطقة نفسها.
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لذا، تحذر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في الزمان والمكان المذكورين أعلاه، حفاظًا على سلامتهم، وتفاديًا لعرقلة تدريبات وحدات الجيش".
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