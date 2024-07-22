سيّدة تُوفيت... رشّت مبيدات في منزلها ووزارة الصحة أصدرت بياناً عن الحادثة



صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

"تابعت الوزارة المعلومات المتداولة حول وفاة سيدة لبنانية إثر استقدامها شركة لرش المبيدات الحشرية في منزلها.

وقد فتحت الوزارة تحقيقا طبيا وعلميا لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وبناء المقتضى على أن يتم إعلام الرأي العام بالنتائج فور تبيانها في أسرع وقت ممكن".

Advertisement