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لبنان

"يقاتلون باللحم الحي".. كلاس هنأ بعثة لبنان الى بطولة العالم في لعبة التوتش ركبي

Lebanon 24
22-07-2024 | 10:00
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هنأ وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، بعثة لبنان التي شاركت في بطولة العالم في لعبة التوتش ركبي، وتمكنت من حصد الميدالية البرونزية في فئة الرجال.

وقال كلاس :"ليس رياضيونا مطالبون بشيء فهم يقاتلون بالإرادة واللحم الحيّ وكل ما يتحقق هو انجاز مقارنة مع الظروف التي نعيش، فكيف إذا كانت النتيجة ميدالية ووقوف على منصة الشرف". واضاف: "اهنئ الاتحاد والجهاز الفني واللاعبات واللاعبين واشكرهم وأعبر عن فخري بهم فردا فردا".
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وكانت ثلاث منتخبات لبنانية شاركت عن فئتي السيدات والرجال والمختلط في بطولة العالم التي استضافتها نونتنغهام في انكلترا في لعبة التوتش رغبي بوجود ٤٠ دولة واكثر من ١٨٠ منتخبا من شتى انحاء العالم. 

كان لبنان الحصان الاسود في البطولة، وقطع شوطا كبيراً وخصوصاً بفئتي الميكس و الرجال.

تمكن فريق "الميكس "من التأهل الى الدور الـ١٦ الاقصائي بعد سلسة من الفوز امام البرتغال وجزر الساموا وبابوا ونيو غينيا وماليزيا و خسارة في الربع النهائي مع اوستراليا حاملة اللقب، لتنتهي مسيرة  لبنان في هذه البطولة ويحل بالمركز الخامس بعد فوزه على اليابان. 

اما منتخب الرجال، فقد تمكن من الوصول الى الدور النصف النهائي، حيث واجه نظيره النيوزيلندي، فخاض مباراة صعبة وخسرها (٦-١٣) بعد ان ادى فيها لاعبوه بمستوى عال، بوجود كل من جاسون كارتر (لاعب سابق في منتخب استراليا) وروبير نخلة والنجم الصاعد لوك منصور، وتحت اشراف المدرب مايكل موسى، لينافس لاحقا كوك ايلاند ويخطف منها المركز الثالث ويزين اعناق اللبنانيين بالبرونزيات ويصنع التاريخ  لوطن الارز.

يذكر ان منتخب السيدات خرج حاصداً ثلاثة انتصارات وعدة خسارات وبتجربة مميزة وخبرة سيستفيد منها في البطولات المقبلة.

لبنان

رياضة

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